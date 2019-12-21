Сестра Батрутдинова намекнула, почему он «продинамил» Яну Кошкину

21-12-2019, 15:00

У актрисы с самого начала не было никаких шансов на отношения?

После слухов о романе и последующем разрыве с женатым Гариком Мартиросяном актриса Яна Кошкина стала часто появляться в компании другого резидента Comedy Club - Тимура Батрутдинова. Благодаря неоднозначным намёкам и некоторым фактам, поклонники уже представляли, как будет выглядеть свадьба звёзд, но что-то пошло не так.

Судя по всему, в итоге Кошкина и Батрутдинов расстались - сначала она появилась на публичном мероприятии в траурном наряде и с грустным лицом (хоть Яна и пыталась натянуто улыбаться, печаль прослеживалась в глазах и поведении), а потом отметилась двусмысленной публикацией. «Покажите мне женщину, с которой он спит, и я скажу, как он себя оценивает», - написала она, будто бы не понимая, на кого её променял Тимур.

Несмотря на то, что оба артиста свободны, можно даже сказать одиноки, что-то в Кошкиной оттолкнуло комика. В рамках YouTube-шоу «Что у тебя в голове» сестра Батрутдинова приоткрыла завесу тайны и намекнула, почему свадьба не состоялась. По её словам, Кошкина - красивая девушка, она могла поверхностно понравиться Тимуру (он сам это подтвердил), но на деле юморист любит «натуральность». В связи с этим у Яны, которая, по слухам, является частым гостем в косметологических и пластических клиниках, не могло быть и надежды на серьезные отношения с Батрутдиновым. Скорее всего, он просто «развлёкся» с ней пока была такая возможность, а после - продинамил девушку и отправился дальше искать своё «счастье». По этой же причине, судя по всему, у него не сложилось с певицей Ольгой Бузовой.