«Нагулянная» не нужна или почему Агутин забросил воспитание дочери?

21-12-2019, 19:00

Елизавета вынуждена подрабатывать официанткой, чтобы обеспечить себя.

Принято считать, что все звездные дети окружены финансовой поддержкой со стороны родителей. Конечно, существуют случаи, когда наследники знаменитостей начинают себя сами обеспечивать, и фактически вылетают из «гнезда». Но бывает и так, что детям звезд не по своей воле приходится становиться взрослыми, так, видимо, произошло и с дочкой Анжелики Варум и Леонида Агутина.

Звездная семья уже около 20 лет находится в брак, и за это время пара показывает идеальные отношения. Дочь Варум и Агутина появилась на свет еще до того, как артисты связали себя узами брака. Видимо, рождение дочери и послужило причиной скорой свадьбы. Однако, похоже, что со временем Агутин понял «страшную» тайну. Видимо, дочь оказалась не его, а «нагулянная» Варум на стороне. На это указывает то, что Леонид, кажется, отказался от наследницы и забросил ее воспитание.

Елизавета учиться в США, причем, делает это, похоже, только за свои деньги. Дочь Агутина, в свободное от учебы время, подрабатывает официанткой в кафе. Довольно странно, что наследница знаменитостей «опустилась» до такого уровня. Видимо, Елизавете не остается другого выхода из-за того, что семья могла перестать ее обеспечивать. Причиной этому, видимо, стало то, что Агутину не нужна возможно «нагулянная» дочь.

В сети не раз говорили, что Анжелика Варум не верна своему супругу, и, похоже, что это дошло и до Леонида. Видимо, Агутин простил свою супругу, и остался с ней жить, но вот принять «не свою» дочь, он не смог.