Лолита нелепо оправдалась за упреки экс-супругу: «Мозги включились»

20-12-2019, 19:00

«Нормальные женщины никогда не следят за жизнью бывших», — заявила певица.

Лолита призналась, что развод с Дмитрием Ивановым пошел ей на пользу. «Он всем идет на пользу. Мозги включились», — заявила 56-летняя певица. По словам Лолиты, после развода она даже не знает, что происходит в жизни экс-супруга. Но ранее она не единожды провокационно высказывалась об Иванове и его действиях после расставания с певицей.

Поэтому, выглядит так, будто Лолита нелепо оправдалась за упреки бывшему мужу из-за критики окружающий. Ведь все чаще на Лолиту случаются нападки из-за ее слов про Дмитрия, советы начать новую жизнь с чистого листа, а молодого экс-возлюбленного оставить в покое. Стоит отметить, что не только случайные интернет-пользователи позволяют себе давать советы Лолите, но и некоторые знаменитости не постеснялись выразить свои мысли. Из-за частых упреков Лолита и могла попытаться создать образ «нормальной женщины», которая не следит за мужем после разрыва.

Лолита призналась, что по словам астролога еще полтора года у нее будут лишь отношения без обязательств — серьезных романов или замужеств пока не предвидится. Певица смирилась с предсказаниями и довольна положением. «Меня это устраивает. Но потом я выйду замуж: быть может, даже не раз», — уверенно заявила Лолита.