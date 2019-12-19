Заговор «голого люкса». Седокова и Бондарчук доводят Собчак до нервного срыва

19-12-2019, 23:00

Неосторожный комментарий Ксении послужил причиной для травли всем шоу-бизнесом.

Ксения Собчак, в последнее время, сильно отгородилась от так называемого «тяжелого люкса» - богатых и знаменитых женщин отечественного шоу-бизнеса. Доказала она накануне наглядно, заявив, что не приветствует голые фото таких представительниц, якобы, те доказывают, что стареют, потому и обнажаются. Естественно, на нее тут же начали срываться сами обвиняемые, среди которых была Светлана Бондарчук, и утверждает, что Ксения им просто завидует, так как сама выдающимся телом не обладает. Естественно, все это привело к большому скандалу, к которому постепенно начали присоединяться и другие взрослые любительницы оголиться. Крайней из них стала Анна Седокова, которая заявила, что «девочкам» не следует ссориться, но все же Собчак отметила только за ум, не упомянув физической красоты.

Анна явно дала понять, на чьей стороне находится в этом конфликте. Учитывая, сколько за свою жизнь Седокова позировала для мужских журналов неудивительно, что девушка отстаивает право раздеваться в любом возрасте. Певица не так популярна на сцене, как те же коллеги по «ВИА Гре», вроде Светланы Лободы или Веры Брежневой. Именно поэтому «голые» фото – это одна из возможностей поддерживать интерес публики к себе. Собчак нажила себе еще одного потенциального врага в лице Ани. Последовавшая заявлению Седоковой поддержка от Бондарчук в комментариях доказывает - девушки доведут Ксению до нервного срыва.

Постепенно «тяжелый люкс» становится «голым» и это вскрылось, как раз-таки, после откровенных фотосессий Бондарчук и Оксаны Лаврентьевой, о которых говорила вся сеть. Ксения Анатольевна решила выступить против, но оплошала лишь в том, что не поняла, против какого огромного количества, в том числе, своих подруг выступает. Такими темпами Собчак может остаться без каких-либо влиятельных знакомств, потому следует вовремя остановиться. В этой битве она уже явно проигрывает.