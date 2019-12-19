Зависть пробила дно. Карибидис в открытую «полощет» Харламова и Батрутдинова

19-12-2019, 22:00

Сценическое время за длинный язык Демису явно подрежут.

Демис Карибидис на фоне «ветеранов» Comedy Club, вроде Гарика Харламова и Тимура Батрутдинова, всегда остается в тени. В результате талантливого юмориста это разозлило настолько, что при любой доступной возможности публично высказаться решил поливать своих коллег грязью. На этот раз речь идет о YouTube-канале «Вписка», на котором сняли выпуск про «золотые дни» Comedy Club в начале «двухтысячных». Карибидис появился лишь единожды, но и этого ему хватило для того, чтобы доказать – зависть пробила дно.

Демис признался, что больше всего в Comedy Club не навидит переодевания в разные костюмы, парики и все в этом роде. Вообще, в положении Карибидиса, который уж точно не является главной звездой шоу, лучше не высказываться резко о месте своей работы. Тем не менее, на эту вольность он согласился, но останавливаться лишь на упреке переодеваниями он не стал. В итоге, досталось и главным любителям смешно переодеться – Харламову и Батрутдинову. Не называя конкретных фамилий, он заявил, что юмористы, которые предпочитают сценический гардероб, по его мнению, не талантливы. После недавнего европейского турне с бессменным дуэтом, где Карибидис, уже по привычке, был на задних ролях, он явно задумал отомстить, вот он и «полощет» комиков, ничего не боясь.

Теперь можно лишь догадываться, какой будет месть со стороны Батрутдинова и Харламова. Зная злопамятность последнего, зарвавшемуся Карибидису точно следовало следить за словами. Теперь же за это он поплатиться своим эфирным временем, чего Харламов, безусловно, добьется. Демис уже давно подавал признаки того, что устал от Comedy Club, но на увольнение точно не намекал.