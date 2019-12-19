«Я люблю детей, я хочу детей». Клава Кока отменила аборт и заарканила Крида

19-12-2019, 18:58

Девушка призналась во всем на собственном YouTube-канале.

Молодая певица с Black Star Клава Кока до недавних пор была всего лишь малоизвестной исполнительницей, но ситуация изменилась после того, как ей стали приписывать бурный роман с Егором Кридом. А недавние новости о том, что девушка решила прервать беременность, ставшую результатом интрижки с рэпером, накалили фанатское внимание до предела. Кока поняла, что придется записать полноценное видео, в котором она сразу ответит всем.

Там Клава и призналась, что с Егором у нее все «нормально», но главное, добавила, что никогда не согласилась бы на аборт. Дополнила свою серьезность она фразой: «я люблю детей, я хочу детей», чем и расставила все точки над «и». Учитывая бурное развитие романа с Кридом, беременность она не стала опровергать, но вот аборт отбросила совершенно. Наверняка сделала она это, чтобы показать Егору, что ему уже следует покупать будущему малышу «ходунки» и вскоре становится отцом.

Любвеобильность Егора однажды должна была сыграть с ним плохую шутку. Вот и внезапная беременность Клавы, с которой Крид не рассчитывал на что-то серьезное, по всей видимости, заставит его сделать Коке предложение и воспитывать будущего ребенка «официально». Коку такой сценарий более чем устраивает, потому и избавляться от ребенка она отказалась. Певица поняла, какую выгоду можно извлечь, а потому заарканила Крида по «полной программе».