Цель - усы Пескова. Варнава превратилась в клона Навки ради «колечка» от Кремля

19-12-2019, 18:00

Участница Comedy Woman явно хочет успешно выйти замуж и выбрала для этого кратчайший путь.

Екатерина Варнава неоднократно говорила о том, что с семейным положением у нее все очень сложно и она «застряла» меж двух огней – Евгением Бороденко и Константином Мякиньковым. Друзья не отходят от нее ни на миг, но никто не пытается сделать эти отношения более серьезными, потому разочарованная Варнава и решила искать мужа на стороне, причем уровень она подняла намного выше и теперь ради «колечка» от Кремля радикально начала менять свою внешность. От образа Comedy Woman не осталось и следа, теперь она превратилась в клона другой «правительственной невесты» - Татьяны Навки.

Видимо, размениваться на ухажеров «пониже уровнем», вроде Бороденко и Мякинькова она не хочет, потому как за годы на телевидении она уже привыкла к совсем другой жизни. Вряд ли кто-то из указанных мужчин способен дать ей это все. Посмотрев же на жизнь Татьяны Навки, которая и до Пескова жила безбедно, а теперь и вовсе «тонет» в роскоши, Варнава поняла, что цель – это усы Пескова или любого другого политика, который согласиться повести шоувумен под венец. Также не стоит забывать, что Варнава долгие годы близко дружит с самой Навкой, а следственно и с чиновниками, которые являются друзьями и коллегами его мужа.

Пока Мякиньков и Бороденко всеми силами пытаются вытеснить друг друга из отношений с Варнавой и в одиночку владеть ее сердцем, сама Катя придумала куда более изощренный план. Проработав столько лет на ТНТ, который входит в состав государственного «Газпром-медиа», она не могла не обзавестись нужными связями. Осталось их лишь вспомнить и уже полноценно выйти на рынок невест российского шоу-бизнеса.