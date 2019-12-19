Попрошайка без купюр. Младшая Бузова за счет подчиненных стала собачьей защитницей

19-12-2019, 15:40

Желание Анны чужими руками выставить себя лучше уже привело к оглушительной ссоре с сестрой.

Анне Бузовой, младшей сестре ведущей «Дома-2», не позавидуешь. Она всю жизнь вынуждена проводить в тени знаменитой родственницы, а после ссоры с сестрой, об Ане и вовсе забыли. Теперь девушка пытается всеми возможными способами привлечь к себе внимание. Для этого она решила пойти по «модному» пути, проторенному другой ведущей «Дома-2» Ольгой Орловой. Бузова-младшая теперь стала собачьей защитницей. Такой благородный порыв сложно критиковать, если бы не одно «но». Делает хорошие поступки она за счет своих подчиненных, работающих на ее салон красоты. Подтвердила это Анна, разместив в своем Instagram короткий ролик.

Девушка показала видеосообщение одной из своих подчиненных, которая призналась, что купила для животных корм, как и заставляла ее до этого Анна. Неизвестная старается сохранять спокойствие, но видно, что делается это все «из-под палки», а если точнее, потому что начальница Бузова испугала ее увольнением. Зачем это делает сестра поющей ведущей? Во-первых, ей очень хочется быть во всем лучше Оли, хоть и получается это посредственно, во-вторых: быть эко-активисткой сейчас очень модно, а если это еще совмещать с защитой животных, то можно заработать себе чуть ли не звездный статус.

В конечном счете Аню волнуют вовсе не бездомные собаки и то, как они живут в приютах. Девушке важно внимание публики, она хочет показать: «смотрите, как я сострадаю», но на деле все это ведет к одному и тому же – Бузовой-младшей не хватает популярности. Именно поэтому она превратилась в настоящую попрошайку без купюр, которая за счет запугивания собственного персонала и вымогательства денег пытается показаться лучше, чем она есть на самом деле.