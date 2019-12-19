Пай-мальчик за тарелочку. Тимати унизился за помилование от директора «МУЗ-ТВ»

19-12-2019, 15:00

Учитывая полное отсутствие наград, рэпер-скандалист резко пошел на попятную.

Несмотря на факт того, что Тимати является неотъемлемой частью «взрослого» шоу-бизнеса, на старших коллег по цеху он то и дело наезжает. Были ссоры с Киркоровым, конфликты с Лепсом, но одним из самых запоминающихся и «долгоиграющих» вышел скандал с директором «МУЗ-ТВ» Арманом Давлетяровым. Тимати обвинил его в продажности и в непонимае того, как должен работать музыкальный канал в целом. Мужчины не общались два года, как вот на просторах своего Instagram Юнусов выложил снимок, на котором, как ни в чем не бывало, улыбается рядом с Давлетяровым. Тимати признался, что они решили помириться и зарыть топор войны. Более того, главу музыкального канала он поблагодарил за то, что тот поделился с ним мудростью.

Зная, как любит скандалы и все с ними связанное Тимати, удивительно видеть от него такую реакцию. Юнусов неоднократно говорил, что он готов ради денег и славы на что угодно, вот и в очередной раз это доказал. Пойдя на конфликт с самым влиятельным музыкальным каналом России, он остался без премий для себя и своих артистов. Естественно, такое положение дел не могло не оставить отпечаток на роботе Юнусова. В результате дела у Black Star стали идти заметно хуже. Спасать положение, понял Юнусов, можно будет только если он будет себя вести как пай-мальчик, унижаясь перед влиятельными людьми за тарелочку «МУЗ-ТВ».

Тимати не привыкать забывать за свою гордость, потому как деньги в будущем ему куда важнее. Для этого он готов извиниться и перед Давлетяровым, и перед упомянутыми выше Киркоровым и Лепсом. Теперь Юнусов точно надеется получить от «МУЗ-ТВ» несколько наград, что поднимет интерес к его музыке.