Бесстыжая бывшая или как Цымбалюк-Романовская шантажирует позорным видео Армена Джигарханяна?

19-12-2019, 07:00

Старые записи домашнего видео вновь стали попадать в сеть, где актер предстал в невыгодном свете перед своими поклонниками.

Ситуация многолетней давности повторяется. Экс-супруга заслуженного артиста России вновь взялась за старое, чтобы получить деньги, которые внезапно стали кончаться. Немногие вспомнят, но в период развода Армена и Виталины произошла очень неприятная ситуация. Цымбалюк-Романовская продала Андрею Малахову домашнее видео с актером, где он был в неприглядном свете (в памперсах, в грязном белье и т.п.). После чего, на фоне этого у актера случился гипертонический крис и его едва ли удалось спасти. Сейчас, стало известно, что деньги, взятые с брака с Арменом у Виталины подходят к концу.

А Прохор Шаляпин стал «сливать» свою пассию и ударился в отношения с бывшей богатой дамой Ларисой Копенкиной, которая на днях, к слову, подарила ему машину BMW. Видимо, девушке ничего не оставалось делать как вновь стать бесстыжей бывшей, которая стала шантажировать беспомощного актера позорным видео. В сети обсуждают появление старых видеозаписей с дома Джигарханяна, где актер якобы унижает пианистку на камеру, а также заставляет за ним убирать...Девушка актерски плачет и просит перестать над ней издеваться. Затем Армен назвал ее «воровкой», а она в ответ стала выдавать на камеру подробности их слишком интимной жизни, говорит якобы он по мужчинам.

Как видео попало в сеть — доподлинно неизвестно. Но совсем недавно Виталина приходила на шоу «На самом деле», где уже пыталась намекнуть, что терпела унижения со стороны бывшего мужа и у нее якобы есть доказательства. Возможно, пианистка пошла ва-банк и попросту «продала» его «Первому каналу», не дождавшись денег от Армена...