«Пропитое» лицо Наргиз Закировой «запороло» интервью Собчак

19-12-2019, 00:00

Так решили фанаты - похоже, после ухода от Фадеева певица пристрастилась к спиртному.

Нагриз дала эксклюзивное интервью Ксении Собчак. Бывшая подопечная Фадеева раскрыла много тайн продюсера и откровенно высмеяла Ольгу Серябкину. Внешний вид женщины приковал взгляды многих фолловеров – опухшее лицо, синяки под глазами, жирная и «бугристая» кожа. Поклонники решили, что в последнее время Наргиз откровенно «спивается».

У Закировой была тяжелая судьба – по собственному признанию, супруг всю совместную жизнь избивал ее. Провал у Максима Фадеева также «подкосил» певицу, она призналась, что сидела на тяжелых антидепрессантах. Возможно, Наргиз просто не смогла пережить удары судьбы и в связи с этим пристрастилась к спиртному. Поклонники решили, что «пропитое» лицо певицы «запороло» интервью Собчак.

Стоит сказать, что об алкоголизме певицы говорили еще до ее ухода от Фадеева. По словам СМИ, Наргиз нередко выходила на сцену вместе с бутылкой коньяка. Злоупотребление алкоголем непременно сказывается на коже и внешнем виде, что можно наблюдать на лице Закировой. После ухода от продюсера, творчество певицы и так не воспринимается публикой, а «потрепанная» внешность только отталкивает новых потенциальных зрителей.