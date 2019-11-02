Отсудит дочерей или почему Хилькевич «выгораживает» мужа-изменника?

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Под носом у Анны супруг, судя по всему, «укатил» к любовнице.

Обычная утренняя прогулка чуть не обернулась для Анны Хилькевич большим скандалом, а то и вовсе разводом с властным мужем. Жена уже не только тащит на себе всю семью, но и «выгораживает» мужа-изменника, который вместо того, чтобы погулять с женой и двумя дочерьми, уехал в неизвестном направлении.

«Папа с нами не пошёл, мы идём втроём», — с грустью сообщила Анна в сториз, занимаясь одновременно сразу двумя детьми. Но, запуганная семейными склоками, звезда сразу добавила: «Папа просто работает…в субботу утром».

Чтобы не провоцировать и без того хрупкую семейную конструкцию, Анна пыталась такими добавлениями показать, что муж якобы беспокоится о детях и о ней, хотя на деле, этого совсем не заметно. Складывается такое впечатление, что Анна сама насмехается над субботним работником, ведь на деле отец семейства могла запросто поехать ко второй семье прямо под носом у Анны. О разладе в паре говорят давно, поэтому не удивительно, что Артур нашёл новую спутницу.

Ответить на вопрос о том, почему же Анна вообще живёт с властным изменщиком, до сих пор сложно. Видимо, предусмотрительный мужчина пригрозил, что отсудит дочерей у Анны, которая не так давно прогремела на всю Сеть с алко-скандалом, или что оставит Хилькевич без денег, если та хоть раз заикнётся о разводе.