Ковальчук скучает – Чумаков не прощает или когда ждать развод пары?

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Алексей остается равнодушен к желанию жены вернуться к «любимому под крылышко».

Все чаще в Сети появляются слухи о надвигающемся разводе Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова. Пара вместе уже почти 12 лет. Для многих они являются примером для подражания.

Но в последнее время с завидной частотой стала всплывать информация об изменах Чумакова. Эти сведения подогревает тот факт, что чуть меньше месяца назад анкету певца обнаружили на одном из сайтов знакомств. А если зайти в его Instagram-аккаунт, то можно заметить в нем отсутствие Юлии Ковальчук.

В это время жена Алексея изо всех сил пытает сохранить брак. На годовщину свадьбы она устроила романтическую прогулку на лошадях. В ответ на что получила много шуток с сарказмом. Да и в ее Instagram можно без труда найти публикации, посвященные мужу, где она признается ему в чувствах.

На днях в своем микроблоге Юлия затронула тему одиночества. Она призналась, что любит находиться одна, но после этого ей просто необходимо вернуться под крыло любимого человека или искупать его в поцелуях. Видимо, эти слова были адресованы мужу. Ведь сейчас они оба находятся в частых разлуках. Он гастролирует, она занимается съемками клипа. Но Алексей проигнорировал слова жена.

Похоже, что конфликт в паре достиг апогея, который можно лаконично выразить фразой: Ковальчук скучает – Чумаков не прощает. По всему поведению певицы видно, как она пытается достичь благосклонности мужа. Но он почему-то остается непреклонен.

Такая обстановка в семье может быть вызвана кризисом 12 лет. Поклонники пары очень бы хотели, чтобы их кумиры сохранили свою любовь, а вопрос «когда ждать развод» исчез бы навсегда. Но пока это лишь туманная перспектива.