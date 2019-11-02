Мистер Джулия Ванг vs Мэрилин Керро: Кто займет место любовницы Шепса?

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Любовный треугольник образовался там, где его никто не ждал. Мистер Томас, она же Джулия Ванг заявила право на любовь с экстрасенсом Александром.

В ближайшее время поклонники «Битвы экстрасенсов» увидят поистине жесткое противостояние двух сильнейших ведьм. Вот только девушки не будут соревноваться, кто из них сильнее в экстрасенсорике. Главным предметом обожания стал Саша Шепс – победитель одной из «Битв экстрасенсов».

Джулия Ванг и ее перевоплощение в Мистера Томаса

В начале 2020 года канал «ТНТ» запустит новое шоу, где старые участники смогут побороться за право самого сильнейшего. Первая информация о съемках уже попала в сеть, где и выяснилось: Мистер Джулия Ванг против Мерилин Керро – ведьмы не могут поделить любовь бисексуального Шепса. Как оказалось, Джулия приняла оболочку мужчины только по одной причине, чтобы сойтись с Шепсом. Александр ни раз заявлял на шоу, что для него нет различий между мужчиной и женщиной, он совершенно бисексуален и у него был опыт и с теми, и с другими.

Вероятно, этим и решила воспользоваться Джулия (Мистер Томас). Вот только Мэрилин Керро не оценила такого поворота судьбы и после нескольких расставаний с Александром вновь заявила на него свои права. Из эфира следует: Джулия пообещала Керро «навести проклятие», на что сама Керро не задумываясь ответила тем же. Каждая из них считает, что Шепс его собственность, на что сам Александр лишь смеется и говорит, что ему очень приятно за этим наблюдать. Похоже, новое шоу об экстрасенсах обещает быть жарким. Кроме того,

Шепс стал глумиться над обоими. Джулию он поругал, сказав, что ему больше нравятся мужчины с грудью, а она ее удалила.

А вот Керро он сказал: «Я надеюсь, что вы хотя бы подеретесь, как девочки, а то проклятие в наше время уже не в тренде». Очевидно, что самовлюбленный парень желает увидеть яркий сюжет и попасть в топ-рейтингов телеканала «ТНТ». Он самостоятельно сталкивает лбами женщин, которые безответно в него влюблены. А телезрителям становится интересно: Кто займет место любовницы Шепса? Сведения взяты с фан-группы «Битва экстрасенсов. Сильнейшие».