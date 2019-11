Хочет, но не может… Экс-жене Бондарчука не удается затащить под венец любовника

Сегодня, 07:22

На это указывают попытки Светланы намекнуть на свадьбу. Но возлюбленный все не делает ей предложение.

Чуть более года назад стало известно о новом романе Светланы Бондарчук. Вторым ее избранником (после расставания с мужем Федором) стал директор дизайнерского агентства Сергей Харченко.

Пара не скрывает свои отношения и регулярно публикует совместные романтические фото на своих страницах в Instagram. А на днях Светлана заинтриговала своих подписчиков новым постом, который загадочно подписала: «To be, or not to be....» (в пер. с англ. быть или не быть).

На снимке экс-жена Бондарчука запечатлена со своим возлюбленным Сергеем Харченко, а на безымянном пальце правой руки красуется кольцо, напоминающее помолвочное.

Звезды шоу-бизнеса и просто поклонники Светланы решили, что женщина таким образом намекает на свою свадьбу. Все принялись ее поздравлять и рассуждать на тему, что снова нужно готовить платья к торжеству.

И все же вряд ли Харченко сделал предложение. Ведь как выяснилось, это кольцо у Бондарчук уже давно. С ним она появлялась еще до того, как общественности стал известен ее роман с дизайнером. Из-за этого складывается впечатление, что экс-жена Бондарчука очень хочет выйти замуж, но никак не может.

Июнь 2018 года

Намеки Светланы на свадьбу выглядят как попытки подтолкнуть своего любовника к решительным шагам. Но затащить его под венец до сих пор не удается.

К тому же, на фоне недавнего бракосочетания Федора Бондарчука и Паулины Андреевой ситуация выглядит вдвойне комично. Как будто Светлана доказывает, что она тоже успешна и счастлива в личной жизни.