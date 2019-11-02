По гроб жизни обязана или почему Высоцкая не может уйти от престарелого Кончаловского?

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Дело может быть вовсе не в большой любви.

Несмотря на многочисленные слухи о разладе в семье Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского, они все еще вместе. Кажется странным, что актриса не может уйти от престарелого мужа. Но почему она не может решиться на отчаянный шаг?

Складывается впечатление, что Высоцкая обязана супругу по гроб жизни. Когда Андрей и Юлия встретились, девушка была невостребованной, молодой актрисой. Брак с известным режиссер позволил ей добиться славы и заслужить зрительскую любовь. Очевидно, Высоцкая попросту не может уйти от Кончаловского, ведь именно он дал ей все, о чем она могла мечтать. Кроме того, компания «Едим дома!», которой женщина занимается, наполовину принадлежит ее мужу. Не исключено, что при разводе Юлия потеряла бы свой бизнес или даже осталась ни с чем.

Скорее всего, актриса никогда не решится на развод, побоявшись вновь стать никем. В то же время, сейчас у нее есть поклонники, которые наверняка будут ей преданны, даже если она разведется. К сожалению, несмотря на это, риски судебных разбирательств весьма велики, а это значит, что разрыв с Кончаловским маловероятен.