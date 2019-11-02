Возьми деньги и проваливай - Богомолов «купил» у Собчак развод?

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После роста доходов режиссера в популярной жене, похоже, исчезла необходимость.

Не успели Константин Богомолов и Ксения Собчак сыграть свадьбу, как тут же поползли слухи об их разводе. Судя по всему, часть общества, ставившая под сомнение искренность чувств в паре оказалась права. После значительного роста дохода режиссера, в прессе появилась информация о том, что он уже сожалеет о браке со светской львицей. В свежем посту Ксения и вовсе похвасталась своим новым бизнесом. Богомолов «купил» у Собчак развод?

Экс-ведущая «Дома-2» отметилась на своей странице в Instagram публикацией об открытии совместного ресторана с одним из бизнесменов. Очевидно, что Ксения вложила в проект определенную сумму и теперь имеет в нем свою долю.

Незадолго до этого Богомолов получил солидную сумму в 500 млн рублей от московской мэрии на реставрацию своего театра. Кроме того, известность режиссера возросла в несколько раз, что, разумеется, положительно сказалось и на его доходах. Если верить СМИ, заработок Константина увеличился в 10 раз. Не исключено, что долю в ресторане для Собчак приобрел именно ее муж в качестве компенсации за развод. Если выразиться более грубо и прямо, то сработала, к сожалению, ставшая стандартной, ситуация: бери деньги и проваливай.

Судя по всему, брак с Ксенией для Константина был лишь раскруткой его деятельности. После достижения определенных успехов, на руках молодоженов вдруг исчезли обручальные кольца, а Богомолов все чаще стал отводить взгляд от супруги. В этом случае, Ксении, если она действительно влюблена в мужа, можно посоветовать уйти в работу «с головой», чтобы отвлечься от тоски, что, по большому счету, она и демонстрирует в последнее время.