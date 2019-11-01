Сегодня, 11:00

Стоматолог Андрей Сидоров и Елена на кадрах выглядят, как семейная пара.

Ранее сообщалось, что Малышева развелась с бывшим мужем – эта информация имела подтверждение, ведь женщина долгое время не выходит в свет с семьей, попрощалась с обручальным кольцом и перестала видеться с внуками. Но, похоже, свое семейное счастье Елена вновь обрела с очередным врачом.

Малышева вышла в свет с обручальным кольцом и предполагаемым любовником. На опубликованных кадрах со стоматологом Евгением Сидоровым Малышева выглядит крайне счастливой. Молодые люди даже держатся за руки, а на пальце Елены красуется свадебный подарок. Примечательно, что в блоге мужчины также нет намека на жену… Интересно, сколько еще телеврач намеревается скрывать свои отношения с Сидоровым?

Елену уже который раз уличают в романе с коллегами, ранее ее «избранником» был врач Шаевичем, который вместе с Малышевой ведет программу «Жить здорово!». Но, похоже, телеведущая решила не останавливаться на достигнутом. Фолловеры отметили, что стоматолог – достойная пара для еще молодой Елены и пожелали паре им и семейного благополучия.