«Нож в спину» матери или как Рудковскую предали дети?

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Даже подкуп не помог заманить сыновей Яны под объективы камер.

В конце октября состоялась презентация реалити-шоу «Яна Супер», которое в скором времени появится на телеэкранах. В нем будет показана реальная жизнь 44-летнего продюсера Яны Рудковской (по аналогии с шоу семьи Кардашьян).

Конечно, показать будни Рудковской без ее семьи невозможно. Поэтому героями шоу автоматически стали ее муж Евгений Плющенко и 6-летний сын Александр (более известный как Гном Гномыч).

Однако у Яны имеются еще и дети от первого брака: 18-летний Андрей и 17-летний Николай. Они после развода остались жить с матерью. Но почему-то в реалити-шоу о жизни Яны они не снимаются.

Выяснилось, что сыновья Рудковской сами отказались от участия в проекте, объяснив, что все это «не по-мужски». Для Яны такое решение должно было быть как «нож в спину». Ведь она привыкла поддерживать картинку образцовой семьи, доказывая это регулярными совместными фотосессиями а-ля «мы счастливы вместе».

Но Андрею и Николаю это могло надоесть. Скорее всего, они затаили обиду на маму, чувствуя себя забытыми на фоне всеми любимого Гном Гномыча. И отказ от участия в реалити-шоу является как бы протестом или сигналом к тому, чтобы на них обратили внимание.

Но, видимо, Рудковская не поняла этого призыва и восприняла поступок детей как предательство. Ведь тот же Николай тяготеет к сцене и уже даже записал несколько песен, поэтому появиться на экране в таком шоу, которое заведомо обречено на успех, было бы в интересах юноши. Это бы принесло ему славу и известность в еще больших масштабах.

К слову, Рудковская пыталась уговорить сыновей с помощью подкупа. Это сработало с Плющенко и Гном Гномычем, но старшие сыновья остались непреклонны к мольбам матери, наотрез отказавшись сотрудничать с ней.