У Наташиной юбки или почему Подольская не разрешает общаться Преснякову со старшим сыном?

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Никита Пресняков обделён вниманием со стороны отца из-за жесткого натиска своей мачехи.

Сын от брака с Кристиной Орбакайте уже достаточно взрослый и это становится проблемой для супруги Владимира Преснякова Натальи Подольской. Все дело в том, что Наташа не переносит на дух бывшую супругу певца и делает все, чтобы отец и сын не пересекались. И пока у нее это успешно получается. Никита и Владимир не виделись уже больше месяца, о чем рассказал сам парень в своей соцсети. Уже полугода, как у Владимира и Никиты наконец-то появились общие интересы: они катаются по Подмосковью на квадроциклах в районе лесополосы и обсуждают семейную жизнь сына, а также скорое рождение у Никиты первенца.

И вроде бы все ничего, но в этот же момент сама Наталья Подольская заговорила о свободных отношениях в семье. Якобы она устала от секретов за ее спиной и не понимает в какой направлении дальше двигаться в браке. Но на самом деле еще около года назад в день рождения Владимира Преснякова Наталья показала свое истинное лицо. На просьбу Никиты: погулять с отцом по лесу и посоветоваться, Наталья отреагировала очень жестко: «Володя ты никуда не пойдешь или у вас какие-то секреты от меня?». После чего Владимир просто молча взял за плечо Никиту и пошел в беседку. В момент, когда был полный дом гостей Владимир Пресняков не захотел быть у Наташиной юбки и просто проигнорировал ее приказ.

Так почему же Подольская не разрешает общаться Преснякову со старшим сыном? Сложилось впечатление, что Наталья толи до сих пор ревнует мужа к бывшей успешной супруге Орбакайте, которая до сих пор собирает стадионы на своих концертах и является успешной бизнесвумен. Также Подольская не желает делить материальные блага своего мужа со старшим сыном Владимира и не терпит того, что кто-то не в ее власти. Не для кого не секрет, что Никита в скором времени станет отцом. Пресняков-младший не требует помощи у своих родителей, но и Владимир, и Кристина стали помогать ему материально в обустройстве новой квартиры, подготовки к рождению малыша.

Из-за того, что отец и сын перестали общаться у Никиты появились проблемы в его музыкальной карьере. Парень безуспешно пытается пробиться в российский шоу-бизнес, но поддержки со стороны близких не ощущает.

«Я часто думаю о личной свободе в отношениях... Мне кажется одно из главных условий крепкого брака — это быть свободными личностями. Не бояться что-то делать, говорить, думать. Понимать, что твоя половина тебя поддержит и не осудит, даже если и не будет согласен с тобой на 100 %. Я не понимаю отношений, где подавляют, внушают комплексы, бьют, не дай Бог... мне кажется такие отношения похоже на алкоголизм, где есть алкоголик и соалкоголик .. Тут нужно спасать себя. Нельзя терпеть. Это все равно обречено ... Любите себя, ведь Вы тоже заслуживаете любви», - написала Наталья Подольская пост в соцсети.

Ее обращение к народу больше похоже на крик души. Словно супруга Преснякова-старшего готовится к большим переменам в жизни.