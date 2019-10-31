Жир «откачала» – ребенка покачала: Решетова сделала липосакцию после родов?

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Фанаты заподозрили, что невеста Тимати решилась на модную операцию.

Ровно две недели назад модель Анастасия Решетова впервые стала мамой. Однако уже сейчас возлюбленная Тимати хвастается подтянутыми формами, будто бы и вовсе не рожала. Фанаты стали подозревать, что Решетова водит всех за нос и попробовала на себе новую модную методику – липосакцию после родов.

В мире сейчас является очень популярная практика, когда липосакция, операция по откачиванию лишнего жира, делается женщине в день родов, сразу после того, как малыш появился на свет. Многие звезды Голливуда уже испробовали на себе новую методику, а потому уже через пару дней после родов имеют прекрасную фигуру и соблазнительные формы. Не исключено, что и невеста Тимати 23-летняя Анастасия Решетова попробовала на себе метод голливудских звезд и «откачала» лишний жир с живота, талии и бедер, а потому уже спустя две недели похвасталась перед подписчиками в дородовой внешностью.

Быть может на самом деле в подмосковном перинатальном центре «Лапино», где рожала Анастасия своего первенца Ратмира, есть подобная услуга, когда на родах присутствуют вместе с акушерами-гинекологами пластические хирурги которые после появления на свет малыша делают мам красивыми и худыми. Сама Решетова не комментирует данное подозрение фанатов, а лишь постит в соцсети, как она качает ребенка уже с идеальными параметрами.