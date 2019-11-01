Сергея Пенкина бросил любовник или как певец стремительно спивается?

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Сережу в алкогольном опьянении заметили на концерте.

Сергей Пенкин добавил в личный аккаунт видео, в котором артист рассказывал о том, как он ждет всех на своем концерте. Подписчики Пенкина заметили, что певец выглядит неважно. Во-первых, Пенкин заметно постарел за несколько месяцев. На одном из концертов Сергей, похоже выступал в алкогольном опьянении, об этом сказали зрители. То, что артист был выпивший, об этом говорило несколько аспектов: Сергей не попадал в ноты, язык сильно заплетался, а так же он постоянно пил воду и упирался на стойку с микрофоном.

Можно сделать вывод, что Сергей налегает на горячительные напитки для того, чтобы отвлечься от проблем в личной жизни. Очевидцы предполагают, что певец стремительно спивается и саморазрушается. Неоднократно появлялись слухи о гейских похождениях пародиста, но сам Пенкин не подтверждал и не опровергал эту информацию. В СМИ считают, что Сергей точно нетрадиционной ориентации и любит мужчин.

Появилась версия, что Пенкина бросил очередной любовник и поэтому он перебрал с алкоголем. Мужчина не позволял ранее себе таких оплошностей. Что движет людьми, когда они так «убиваются» из-за расставания с очередным парнем? Если все обстоит так, как вещают очевидцы, то Сергей наплевательски отнесся к целому залу своих поклонников и испортил им вечер. Зрители мечтали увидеть выступление артиста, но совершенно неожидали увидеть другое шоу.