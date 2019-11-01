Вот и сказочке конец! Лариса Гузеева переехала от мужа в квартиру матери

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Ведущая шоу «Давай поженимся!» осталась без мужчины.

Телеведущая «Первого канала» Лариса Гузеева в браке с Игорем Бухаровым уже 20 лет. В последнее время между супругами произошел большой разлад. Лариса стала жить затворнической жизнью после смерти своей мамы. Уход близкого человека настолько подкосил Гузееву, что ведущую стали замечать зачастую в одиночестве или в компании единственной подруги, и с алкоголем на обеденном столе.

Судя по соцсетям звезды стало понятно, что Лариса Гузеева уже не первый день живет в апартаментах своей мамы. Ведущая перевезла туда все свои вещи и проживает одна, к ней иногда заходит только дочь, а вот муж в этом доме не появляется. Кроме того, Лариса удалила все совместные фотографии с Игорем из своей соцсети, оставив только на снимках свою дочь, природу возле дома и себя молодую. Так почему же Лариса Гузеева переехала от мужа в квартиру матери? И по какой причине сказочке настал конец?

По сообщению инсайдеров, у мужчины из-за депрессивного состояния супруги на протяжении года появились иные интересы. Мужчину, похожего на супруга Ларисы заметили с шатенкой лет 40, прогуливающемся по Краснопресненской набережной. Очевидцы даже умудрились подойти и спросить разрешения сфотографироваться, но мужчина отреагировал весьма странно: он схватил за руку свою спутницу и молча потащил вдоль аллеи. Аноним успел сфотографировать сзади пару. Похоже, Лариса в скором времени получит новое звание среди своих ехидных соведущих Розы и Василисы – «рогоносец».

Стоит отметить, что, когда Розу Сябитову бросил молодой муж Лариса сначала посочувствовала ее несчастью, а затем стала подкалывать: мол, девушка с большим багажом должна искать себе багаж не меньше. Возможно, многолетний брак супругов подкосило именно состоянии Лары, ведь она призналась, что делала все, чтобы принять уход любимой мамы, как неизбежность. Вот только сначала она отказалась от еды, потом на ее столе появился алкоголь, она больше полугода не общалась с дочерью, а сейчас Гузеева приняла решение оставить своего мужа.

Вполне вероятно, что из этого состояния ее сможет вытянуть только любимая работа, которая в последнее время доставляет много неудобств. Долги «Первого канала», и, в частности, Эрнста перед «Останкино» сулят ведущим скорое увольнение. Сведения взяты из фан-группы Ларисы Гузеевой.