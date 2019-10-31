У Виторгана слезы от счастья! Беременная Нино Нинидзе решила повторить судьбу Собчак

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Чтобы выйти замуж за успешного сына актера с мировым именем Эммануила Виторгана – Нино решилась на крайние меры.

Весть о том, что Ксения Собчак вышла замуж за Константина Богомолова «по залету» недавно облетела всю прессу. По срокам у Ксении 6-й месяц беременности и девушка до сих пор пытается ее тщательно скрывать. Вот и главная соперница Ксюши, и новая возлюбленная Максима Виторгана Нино Нинидзе решила воспользоваться ситуацией и обратить внимание в свою сторону. Сначала девушку обвиняли в том, что она намеренно ищет роман с известными людьми, с хорошими связями в киноиндустрии и уводит у своих подруг мужей. Затем девушка под утихла, ведь она и сама была замужем за актером Плетневым. Брак Нино и Кирилла Плетнева «треснул по швам» после того, как девушка в очередной раз засветилась в прессе с новым любовником сыном Федора Бондарчука - женатым Сергеем Бондарчуком. Кроме того, Нино входила в семью Бондарчуков, как близкий человек и являлась лучшей подругой жены Сергея.

Сейчас же, после развода Собчак и Виторгана – Нино «перекинулась» на новую жертву. Не прошло и полгода, как в соцсеть Нинидзе попали снимки с округлившимся животиком (по виду начало 3-го месяца). Всегда худенькая Нино резко поправилась в области живота, что с каждым днем становится более заметно. Девушка и Максим постят счастливые снимки без зазрения совести во время своего отдыха за границей, как бы намекая, что не только у четы Собчак-Богомоловых все благополучно складывается. А подписчики Максима замечают, что у Виторгана глаза светятся от счастья.

Вот только зачем беременная Нино Нинидзе решила повторить судьбу Собчак? Не для кого не секрет, что Ксюша выходила замуж с одним желанием – родить ребенка, ведь возраст поджимал, а принца на горизонте не было. Когда в ее «лапки» попался человек из интеллигентной семьи – Ксюша без раздумья пригнула к нему в объятия. Ведь ее репутация была весьма сомнительной – Ксюша встречалась только с олигархами, а Виторган помог ей «обелиться». Тоже самое происходит и с Нино. Девушку по всем фронтам «травят» коллеги из киноиндустрии за ее слишком «пробивной» характер через постель.

Единственным для нее спасением стал положительный и верный герой Максим. Виторган в очередной раз влюбился, как мальчишка. По слухам, пара готовится к скорому бракосочетанию, что не может не расстраивать эк-супруга Нино. Плетнев пребывает в жуткой депрессии, у него появились панические атаки, парень даже подсел на алкоголь.