Богатый «папик» больше не спонсирует… Юлия Михалкова была вынуждена бежать из «Уральских пельменей»

Актриса официально заявила об уходе с шоу, но пообещала, что обязательно вернется в новом амплуа «интеллигентного юмора», только на другой канал.
Всеми любимая и первая девушка на мужском шоу «Уральские пельмени» покинула команду.
Как оказалось, на это есть и другие причины. Появилась версия от инсайдеров, что Юлия Михалкова состояла в тесной связи с гендиректором канала «СТС» Вячеславом Муруговым. Но поскольку Вячеслав Александрович оказался женат на очень влиятельной даме, имеющей доступ к его активам, то эту «лавочку быстро прикрыли». Стоит отметить, что в шоу девушка попала за свой талант, а не по связям, но в результате романа с новым «боссом» ее карьера оказалась под угрозой. По слухам, именно под жестким натиском своей супруги Муругов сдался, и теперь богатый «папик» больше не спонсирует красивую Юлию, а Юля больше не работает в его команде.
Вячеслав Муругов с супругой Евгенией
Так вот почему Юлия Михалкова была вынуждена бежать из «Уральских пельменей». Юлия заявила, что не готова бросать ни в коем случае карьеру актрисы. Сейчас она пробует себя в качестве ведущей на канале «Россия-1». Получится ли у Юлии повторить успех «Уральских пельменей» - покажет время.