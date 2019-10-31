Богатый «папик» больше не спонсирует… Юлия Михалкова была вынуждена бежать из «Уральских пельменей»

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Актриса официально заявила об уходе с шоу, но пообещала, что обязательно вернется в новом амплуа «интеллигентного юмора», только на другой канал.

Всеми любимая и первая девушка на мужском шоу «Уральские пельмени» покинула команду.

Юлия Михалкова официально заявила в своей соцсети: «Теперь официально: я больше не являюсь участницей юмористического коллектива «Уральские Пельмени». Решение не спонтанное. Причин много. Основная – одна. Стабильность. Для актера – это главный враг. Играть по накатанной, застрять в одном образе — это путь к печальным самоповторам и забвению. В «Пельменях» я достигла потолка».

Как оказалось, на это есть и другие причины. Появилась версия от инсайдеров, что Юлия Михалкова состояла в тесной связи с гендиректором канала «СТС» Вячеславом Муруговым. Но поскольку Вячеслав Александрович оказался женат на очень влиятельной даме, имеющей доступ к его активам, то эту «лавочку быстро прикрыли». Стоит отметить, что в шоу девушка попала за свой талант, а не по связям, но в результате романа с новым «боссом» ее карьера оказалась под угрозой. По слухам, именно под жестким натиском своей супруги Муругов сдался, и теперь богатый «папик» больше не спонсирует красивую Юлию, а Юля больше не работает в его команде.

Вячеслав Муругов с супругой Евгенией

Вчера девушка написала грустный пост, в котором намекнула, что ее мужчина спрятался за «женскую юбку»: «Хочу спросить откровенно: вы замечаете, что мужчины и женщины, как бы выразиться поделикатнее, меняются ролями? Возможно, я скажу неудобную правду, но… мужики ведут себя малодушно, капризно и вообще стали как женщины – еще бы юбку надели». Но! Мужчины в частных беседах высказывают взаимные претензии: «Леди уже не леди, потому что слишком мужественные, сильные и чрезмерно независимые – ни подмигнуть, ни приударить». Конечно, это не про всех. Но, тенденция ощущается! Интересно, в какой момент человечество свернуло с прямого пути и мужчины с женщинами стали всё чаще меняться ролями? Как далеко это может зайти? Волнуюсь!».

Так вот почему Юлия Михалкова была вынуждена бежать из «Уральских пельменей». Юлия заявила, что не готова бросать ни в коем случае карьеру актрисы. Сейчас она пробует себя в качестве ведущей на канале «Россия-1». Получится ли у Юлии повторить успех «Уральских пельменей» - покажет время.