Нелли исчезла – внучка вернулась! Жена Кобзона скрывает серьезные проблемы?

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Вдова сильно «сдала» после ухода Иосифа и приезд Орнеллы-Марии может быть связан с её здоровьем.

Младшая внучка Иосифа Кобзона Орнелла-Мария Рапопорт нехотя прервала свою беззаботную жизнь в Испании и вернулась в Москву. Блогер больше недели не выходила на связь, чего раньше не наблюдалось. Всё бы ничего, но её нежеланный приезд совпал с резкой «пропажей» бабушки из поля зрения - неужели жена Кобзона скрывает серьезные проблемы?

Вдова осталась в Москве одна и жизнь после ухода легендарного супруга в пустующем доме давалась ей нелегко. Пережитый стресс не мог пройти бесследно и, видимо, серьезно подорвал здоровье уже немолодой знаменитости. Однако Нинель умело скрывала все переживания и оправившись после смерти мужа продолжила его дела, занималась увековечиванием памяти певца и стала частой гостьей на светских мероприятиях. Вдова вела активную жизнь, однако в конце сентября неожиданно исчезла, пропустила массу интересных вечеринок и уже больше месяца не даёт о себе знать. Возможно, она просто решила отдохнуть от суеты, однако подозрительное возвращение младшей внучки в Россию наталкивает на негативные подозрения.

В последнее время Нинель сильно «сдала», выглядела уставшей, заметно постарела и вела себя очень спокойно. А на открытии памятника Иосифу Давыдовичу звезда не устояла на ногах и большую часть церемонии просидела на стуле под надзором родственников. Стоит напомнить, что недавно Орнелла-Мария засветилась в Израиле, который славится лучшей медицинской помощью - возможно, она сопровождала любимую бабушку. Можно предположить, что здоровье вдовы Кобзона резко ухудшилось, что и заставило родственников собраться вместе.

Нельзя также исключать, что Нинель просто решила сделать перерыв в светской жизни или уступить своё место молодым, а внучка просто приехала проведать бабушку на каникулы. В любом случае счастливое лицо Орнеллы на фото свидетельствует о том, что если трудности и были - они в прошлом.