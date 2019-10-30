Миллиардер довел о нищеты? Джоли вынуждена покупать детям уцененные вещи

Вчера, 22:00

Голливудскую звезду папарацци застали в бюджетном магазине – видимо, после расставания с влиятельным бизнесменом дела с финансами оставляют желать лучшего.

Согласно западным издания, 43-летняя американская актриса Анджелина Джоли недолго горевала из-за развода с Брэдом Питтом. Утешение знаменитость нашла в объятиях влиятельного британского миллиардера, ради которого даже планировала оставить карьеру, улететь на ПМЖ в Великобританию и усыновить ещё одного ребенка. Однако в марте этого года СМИ буквально «взорвались» новостью о том, что миллионер внезапно расстался со скандальной актрисой. Причина разрыва отношений не сообщается, но с уходом влиятельного любовника у Анджелины, видимо, резко сократился семейный бюджет. Жених перестал содержать звезду и её шестерых детей и по этой причине актрисе пришлось в срочном порядке возвращаться в кино и сниматься одновременно в двух кинокартинах.

Не исключено, что полученных гонораров было недостаточно, чтобы вести прежний роскошный образ жизни и содержать не только шестерых детей, но и огромный особняк в Лос-Анджелесе. Это также подтверждает и то, что на днях папарацци застали бывшую жену Брэда Питта в бюджетном магазине вместе с 14-летней Захарой и 11-летними близнецами Вивьен и Нокса, где звезда покупала для детей уцененные вещи.

Выходит, что миллиардер своим внезапным уходом довел актрису практически до нищеты, ведь Джоли могла рассчитывать на него в сложный период своей жизни, а теперь вынуждена экономить на самом дорогом – детях. При этом не исключено, что Анджелина специально не балует наследников, чтобы они не выросли «золотой» молодежью и умели ценить четно заработанные деньги.