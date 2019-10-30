«Доверять и ошибаться» - Брежнева окончательно порвала с Меладзе и ушла в загул?

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Флирт с мужчинами и обилие постов о свободе: видимо, брак стал фиктивным.

В последние месяцы общественность активно следит за развитием отношений в паре Веры Брежневой и Константина Меладзе. В СМИ писалось о возможном разводе и изменах обоих супругов. После чего последовало примирение, но, похоже, ненадолго. На днях Вера, по слухам, навещала любовника в Италии, теперь вовсю пишет посты о свободе и всячески намекает на отсутствие любви в браке. Судя по всему, Брежнева окончательно порвала с Меладзе и ушла в загул.

Певица, видимо, настолько остро переживает разочарование в чувствах, что даже рекламный пост в Instagram посвятила рассуждению о собственных желаниях и пути. «Доверять, мечтать, ошибаться», - написала Вера, словно пересказывая в трех словах свои отношения с супругом. Примечательно и то, что слово «свобода» в небольшом посте прозвучало 4 раза.

Одновременно с этим Брежнева опубликовала несколько stories, в которых все так же философствовала на тему любви. В одном речь зашла о разных людях, время с которыми теряется, или наоборот становится неважным его течение. Примечательно, что публикация появилась в момент нахождения певицы с друзьями, что наталкивает на вполне очевидные выводы. После чего последовал ролик о взаимоотношениях людей, в числе которых было и предательство с разбитыми сердцами. Вероятно, измены мужа, о которых писалось в прессе Брежнева так и не простила. И в заключении артистка и вовсе открыто сделала комплимент другому мужчине.

Недавно Веру уже застали за флиртом с Дмитрием Храповым. По всей видимости, брак звездной пары стал фиктивным, другими словами, Брежнева отправилась в «свободный полет», находясь формально в отношениях. Дойдет ли дело до официального развода, покажет время.