«Адский трэш в директе» - Униженная Асмус вновь оправдывается за экранную «измену» Харламову

Сегодня, 18:00

Гарик отвлекается алкоголем, а «заплаканная» Кристина нервничает на камеру.

Обсуждаемый роман Асмус и Петрова, похоже, приобретает новые неожиданные грани в связи со скандальной постельной сцене в фильме «Текст». Кристина и Гарик уже будто не в силах скрыть семейную драму: супруги продолжают «втирать» посторонним о неизбежности таких ситуаций в кино. Недавно Асмус устроила видеоинтерактив с подписчиками в соцсети, и вместо игнора одинаковых вопросов про интимные кадры из кинофильма, снова начала напоминать людям о скандальном инциденте. «Мне все равно на хейт, мне все равно на адский трэш в директе» - складывается впечатление, что униженная актриса вновь оправдывается за экранную «измену» Харламову.

Очевидно, что это на руку супруге шоумена в целях грамотной пиар-компании, но зачем в таком случае Гарик пускается в рассуждения по поводу съемок благоверной в сцене на «грани»? Возможно, комик устроил скандал Кристине из-за того, что та постоянно создает все новые поводы для неизбежной ревности.

Асмус и Петров, видимо, на самом деле связаны некой «химией», поскольку по удивительному совпадению парочка вновь оказалась вместе, да еще и в таком неприглядном для Харламова виде. Еще не утихли разговоры об их любовных отношениях, как буря негодования и ярости, вероятно, вновь с головой накрыла «бедного» Гарика.

Юморист даже на гастролях в Германии не силах найти покой после столь откровенных съемок жены. Харламов ищет успокоение в спиртном и с особым пристрастием опустошает местные бары, а вот Кристина кажется весьма расстроенной. Круги под глазами и растрепанный вид – не исключено, что актриса омывалась слезами после тяжелого разговора с разъяренным юмористом.

Нельзя исключать, что эта сцена – инициатива «любовника», чтобы как можно сильнее насолить «рогоносцу». Тем более, Петров умело подливал масло в огонь и откровенно признался о впечатлениях после совместной работы с Асмус. Актер будто смаковал свою причастность к этой постельной сцене и даже назвал экранный интим «настоящим».

В комментариях под постом шоумена, который оправдывал Кристину, невзирая на внутреннюю злость, поклонники взывали к поруганной чести комика, но тот и в соцсети выдал свои переживания. Гарик срывался на подписчиков и даже переходил на прямые оскорбления. Возможно, обсуждение этого фильма продлится еще долго, если учесть грандиозную шумиху вокруг одного единственного эпизода.