«Я не считаю, что я дура» - Волочкова оправдалась за позорную находку Собчак

Сегодня, 17:00

Балерина портит репутацию Ксении в месть за интервью.

Многие помнят, какАнастасия Волочкова была «гостьей» на шоу «Осторожно, Собчак» - балерина не приходила в студию Ксении, а вся съемка происходила у нее дома. В тот момент, когда Волочкова красилась, Собчак «покопалась» в ее тумбочках и нашла одну интимную вещь. Конечно, это сразу вызвало множество негативных отзывов в сторону Анастасии, и некоторые попросту начали ее унижать. Волочкова отрицала причастность к этому предмету, но уже мало кто в это верил.

Ясное дело, что передача Собчак изрядно подпортила репутацию балерины, которая и без того была не идеальной. Однако, чтобы восстановить свое «честное» имя, которое Анастасия потеряла вмиг, ей необходимо хорошо потрудиться. Кажется, Волочкова затаила обиду на Собчак и теперь при любой возможности старается «ужалить» Ксению и побольнее. Будучи гостем передачи на радио, Анастасия рассказала забавную историю, что после скандальной передачи, которая «уничтожила» ее репутацию, Собчак еще хватило наглости приглашать ее на свою свадьбу. Волочкова сначала была согласна посетить мероприятие, но позже ее отговорили, и как утверждает балерина, не зря, ведь над ней там хотели подшутить.

Анастасия не скупилась на обзывательства в сторону Собчак. Волочкова считает, что Ксения поступила очень подло, а эта передача была для того, чтобы прославиться на более успешных людях, вроде нее. Волочкова дошла и до того, что затрону неординарную свадьбу Собчак. Анастасия считает, что она правильно сделала, что не пошла на «вакханалию».

О ситуации с интервью Волочкова говорит: «Я не считаю, что я дура». Тем самым балерина пытается оправдаться за позорную находку Ксении. Однако, если это на самом деле «подкинула» Собчак, то зачем Волочковой каждый раз поднимать эту тему и доказывать свою правоту. Ответом на это может быть простой «хайп». Как и Собчак, Волочковой передача принесла большую популярность и теперь скандальная балерина ее всячески поддерживает.

Однако не исключено, что Ксения реально подставила Анастасию. Теперь Волочкова затаила огромную обиду на Собчак и при любой возможности пытается «нагадить» своему «врагу».