Ревва положил свой апельсин в рот Харламова — Батрутдинов ревнует

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Открытые гомосексуальные намёки в «Ошуительном Хоу» не удалось обернуть в шутку — «голубков» выдали глаза.

Выпуск «Ошуительного Хоу» недельной давности сопровождался грязными гомосексуальными намёками со стороны гостя шоу, Александра Реввы. Причём «подкатывал» комик к обоим ведущим сразу: Харламов и Батрутдинов поочерёдно становились для него «Ларисой».

Однако по Тимуру было заметно — ему такая игра вовсе не нравилась. Кажется, он поддерживал её исключительно ради радости Гарика, который наслаждался примирением на себя роли женщины.

Кульминацией содомистской клоунады стал «фокус» Реввы. Пирожков проткнул пальцем апельсин и со словами: «Сильнее, сильнее засовывай!» положил его в рот Харламова. Примечательно, что при этом Гарик радостно смеялся, будто, ничего плохого не происходит.

За пасть друга, видимо, переживал лишь Тимур — его глаза не смогли скрыть боли, как бы старательно тот не изображал смех. По всей видимости, Батрутдинов основательно приревновал Гарика к Ревве — слишком уж агрессивно «Артур» оказывал ему знаки внимания.

Впрочем, у Тимура есть все поводы для беспокойства — чувственный и ранимый «хвостик» Харламова вряд ли сможет конкурировать с самым сексуальным мужчиной золотого состава Comedy Club.

Батрутдинов даже попытался воззвать к угасающим чувствам Гарика, шутливо согласившись стать его мужем.

— Давай поженимся, — сказал Харламов в ходе выпуска.

— Давай! — не задумываясь ответил Тимур.

Как же долго Тимур ждал этих слов? Хорошо, что он услышал их хотя бы в формате шутки — так легче пережить ветреность предполагаемого возлюбленного.