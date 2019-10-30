Убийца принцессы Дианы – «подставная утка» Мохаммеда Аль-Файда, чтобы компрометировать британскую корону?

Сегодня, 08:00

Отец-миллиардер желает возмездия за убийство сына.

Доди Аль-Файед, сын египетского миллиардера Мохаммеда Аль-Файда погиб в автокатастрофе вместе с возлюбленной принцессой Дианой и ее водителем Анри Полем. Понимая, что сын оказался жертвой преступных мер британской элиты против беременной Ди (по слухам, Диана была беременна от Доди и носила в животе внука старшего Аль-Файеда), убитый горем отец выдвигал десятки теорий заговора. По мнению Мохаммеда Аль-Файда, роман бывшей невестки с мусульманином разгневал королевскую семью и они подстроили ДТП, чтобы предотвратить появление на свет неугодного наследника престола. В суде версию принимать не стали и следствие назвало причиной аварии неосторожную езду водителя Анри, прибывающего в состоянии алкогольного опьянения и вынужденного уходить на скорости от преследований папарацци. Мохаммед Аль-Файед с выводом не согласился и продолжал всячески добиваться возмездия за смерть сына и внука, т.к. на его стороне были факты, почему-то никем не учтенные. И вот, спустя двадцать лет безуспешного противостояния отчаянного отца против британской системы появляется некий Джон Хопкинс, который своим интервью подтверждает теорию заговора королевской семьи против леди Ди. Мужчина представляется сотрудником MI5 и берет на себя вину за инсценированное под несчастный случай убийство. Хопкинс открыто заявляет, что заказ на ликвидацию принцессы Дианы поступил напрямую от принца Филиппа (супруг королевы Великобритании Елизаветы II). В связи с этим появилось предположение, что к признанию приложил руку сам Мохаммед Аль-Файед, уж очень неубедительным выглядел новоиспеченный британский агент в глазах общественности. С его слов, Диана намеревалась развестись с принцем Чарльзом (старший сын королевы Великобритании Елизаветы II) и могла разболтать семейные секреты, потому ее приказали убить. Однако, Диана и Чарльз официально развелись еще в 1996 году, т.е. за год до трагедии и подписали при этом соглашение о неразглашении личной информации. При этом, на беременность Дианы Хопкинс не указывает, что логично, т.к. такой довод сразу бы выдал заказчика Мохаммеда Аль-Файеда. Сложно не обратить внимание и на то, что в момент признания 80-летний Хопкинс находился в предсмертном состоянии и вполне мог видеть «собственную» реальность. Получается, что и аварию он подстроил в преклонном для себя возрасте. Еще пожилой агент отметил, что не боится расправы за свое признание, т.к. большинство его коллег уже мертвы. Вот только годы жизни известных миру британских секретных агентов свободно транслируются в википедии и привести статистику мог любой желающий.

Возможно, сенсационное признание Джона Хопкинса и вправду не случайно и прозвучало, как возмездие Мохаммеда Аль-Файеда над королевской семьей. Миллионер мог оказаться знакомым Хопкинса и предложить ему деньги для детей. С той же вероятностью, Аль-Файед мог купить признание старика, будучи не знакомым с ним.