Эрнста жалеть не станут… Директора «Первого» уволят за разоблачение убийцы Листьева?

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Огромные долги канала — лишь повод для наказания самого своенравного из системных руководителей.

В Сети легко найти якобы запрещённое интервью Константина Эрнста, директора «Первого канала», о смерти Владислава Листьева, бывшего руководителя «ОРТ». Он обвинил в произошедшем медиамагната Сергея Лисовского, однако позже отрицал подлинность сказанного.

- Вы ведь стали руководителем Первого канала вскоре после смерти Влада Листьева, так? - спросил журналист «Сноба».

- Спустя три месяца. Влад был моим близким другом.

- Вы знаете…

- (перебивает) Я знаю, кто убил Влада.

- Это правда, что все произошло потому, что он хотел существенно сократить рекламное время?

- Выключите диктофон.

Прерывание записи.

В момент паузы Эрнст говорит о том, что Листьева закал известный бизнесмен Сергей Лисовский.

Запись возобновляется.

- Так вам было страшно?

- Наверное, было. Но мне казалось, что это вызов жизни. Мужчина получает не так много настоящих вызовов в течение своей жизни.

Владислав Листьев

С этим интервью связывают гигантские долги «Первого канала» перед «Останкино», которые грозят прекращением вещания. Об этом рассказало руководство телецентра, назвав происходящее «крайне мерзкой ситуацией». Естественно, это сообщение взорвало СМИ.

Однако, тот же ВГТРК имеет куда большую задолженность перед Останкино, сообщил Telegram-канал «Медиасрачи 2.0». Если это правда, этот информационный шум может быть направлен на очернение Эрнста, чтобы его последующее увольнение выглядело органично в глазах толпы.

У Константина Львовича появилось много влиятельных врагов в последние годы. За десятилетия работы на телевидении он накопил столько влияния и авторитета, что им стало сложно управлять. По крайней мере, разоблачение Листьева и упорное нежелание наказывать Урганта за оскорбления Соловьёва — слишком большие «косяки», чтобы оставить их безнаказанными. Жалеть его точно не станут.