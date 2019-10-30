Тайный аборт или почему у Даши Клюкиной пропал беременный живот?

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Пользователи уверены, что модель не пожелала рожать от нелюбимого мужчины.

После публикаций Даши со свадьбы многие были уверены, что она в положении. Округлённый живот выглядывал на всех stories и фотографиях гостей. Незаметно его было только на профессиональных снимках с хорошо подобранным ракурсом. Особенно явно положение Клюкиной подчеркивал белый комбинезон.

Пользователи пишут, что Даша не похожа на влюблённую девушку, её, скорее, интересует материальное положение супруга, а также участие в модных тусовках. «Зачем ей ребенок? Она только и мечтает о светской жизни», «Так она с Биланом гуляет! Зачем ей неприметный Чопов? Только из-за денег если», — пишут на странице Даши.

У Даши действительно резко пропал беременный живот. Возможно, она сделала аборт в тайне от супруга,чтобы не портить хорошую фигуру. Ведь девушки часто помешаны на внешнем виде. Может, она и не планирует заводить полноценную семью с Владимиром. Даша продолжает публиковать фотографии в модных костюмах и купальниках, подчёркивая свои достоинства. Вероятно, ребёнок не входил в планы 25 летней девушки.

Пока она наслаждается дорогими нарядами, отдыхом заграницей, её мужа и не видно. Даша не публикует совместных фотографий с мужем, видимо, ему нет места в жизни девушки. С самого начала отношений хейтеры утверждали, что брак Чопова и Клюкиной фикция.

Похоже на то, что Клюкина завела отношения с Чоповым из-за материальных благ. Девушка без слуха и голоса выпустила песню, которая один день занимала первую позицию в ITunes, снимается в клипах, на их свадьбе были сливки общества (Рудковская, Билан). Видимо, пока Владимир не понимает, что он может быть удобной игрушкой в руках Клюкиной.