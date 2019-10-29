Экс-супруга Тарасова готовит «компромат» на футболиста за «душераздирающий» пост

Сегодня, 20:00

Попытка Дмитрия надавить на жалость лишь разозлила Оксану.

Экс-супруга Дмитрия Тарасова готовит «компромат» на футболиста за «душераздирающий» пост, именно так кажется по последней публикации Оксаны. Тарасова выложила гневный пост в Instagram в ответ на публикацию Дмитрия, где футболист попытался внести ясность в судебные разбирательства между бывшими супругами. Оксана задала целый ряд вопросов и сказала: «После того, как Вы ответите, будет любопытно, совпадут ли ответы сейчас с теми, которые я сохранила в наших с Вами захватывающих мобильных диалогах». Уверенность Тарасовой говорит о том, что у девушки есть информация, которая без труда может выставить ее в выгодном свете, принизив Дмитрия.

Бывшие возлюбленные давно ругаются и даже общая дочь не сближает их. Оксана подавала на Дмитрия в суд, с целью взыскать алименты за шесть лет, а Тарасов не раз обжаловал решение суда, чтобы размер выплат был уменьшен. Но лишь в августе 2019 года долг по алиментам был погашен, и то после того как спортсмену запретили выезд за границу и арестовали банковские счета. Всего несколько дней назад Тарасова написала пост в микроблоге и рассказала, что предстоит очередной суд с Дмитрием, отметив, что не знает причины иска. Ответом на эту публикацию Дмитрий и возмутил бывшую жену.