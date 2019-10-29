Утерла нос любовнику или как Подкаминская «отмылась» от романа с Марком Богатыревым

Вчера, 23:00

Героиня «ИП Пирогова» не стала рисковать карьерой и «избавилась» от коллеги по «Кухне».

Елена Подкаминская получила всеобщее признание благодаря съемкам в сериале «Кухня». Тогда появилась информация о романе замужней актрисы с Марком Богатыревым. Елена не комментировала эти догадки и предпочла отмолчаться в стороне, а вот ее коллега выдал их роман с «потрохами».

Марк признался, что был влюблен в Подкаминскую, которая на тот момент была связана узами брака с первым супругом. Только вот Елена «сбежала в закат» и «отмылась» от романа с Богатыревым. Подкаминская умело утерла нос любовнику: мало того, что вынудила его проболтаться, так еще и публичного позора смогла избежать. Но какова была реакция мужа и как женщине удалось отвести от себя подозрения?

Александр Пляцев был жутким ревнивцем и нисколько не скрывал своих негативных чувств из-за постоянных съемок благоверной. Только вот Елена успела вовремя прекратить интрижку за кулисами «Кухни», а ее карьера впоследствии вышла на новый уровень. Возможно, если в тот период Подкаминская поддержала бы Богатырева в его публичных любовных порывах, то имя актрисы наверняка оказалось бы опороченным недоброй молвой и всеобщим презрением со стороны поклонников и родственников мужа.

Развода с Александром все-таки избежать не удалось, но расставание прошло в мягких тонах — экс-супруг оставил дом экс-супруге и их общей дочери Полине. Таким образом актриса вышла сухой из воды, а вот успехи возлюбленного в кинокарьере не задались. Марк получил известность благодаря роли в ситкоме «Кухня», но несмотря на трудолюбие и участие во многих проектах, Богатырев популярностью похвастать, пожалуй, не может.

Актер продолжает сниматься, но его работы пока не возымели должного результата, чего не скажешь о бывшей Марка. Подкаминская после развода с мужем вновь устроила личную жизнь: вышла замуж за предпринимателя Дениса Гущина. В августе 2017 года Елена родила дочь Еву. Несмотря на рождение девочки, актриса быстро поймала привычный рабочий ритм, а ее профессиональная деятельность стала еще более успешнее, чем во времена загадочного романа с Богатыревым.

Подкаминская сохранила здоровые отношения с бывшим мужем, а тот постоянно видится с дочерью. Таким образом, интрижка на стороне ничуть не помешала актрисе покорить вершины актерской карьеры, да и в отношениях с нынешним мужчиной царит взаимопонимание и радость от воспитания совместного ребенка.