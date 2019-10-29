«Настоящему Режиссеру невозможно отказать» - Собчак унизила Харламова из-за «измены» Асмус

Сегодня, 15:30

Эротические сцены с Кристиной стали причиной дискуссии, в которую ворвалась Ксения.

Выход фильма «Текст» с Кристиной Асмус ознаменовался скандалом, связанным с чрезмерно откровенными сценами с главной героиней. Причем хейтеры и критики накинулись как на Асмус, так и на ее мужа комика Гарика Харламова, у которого спрашивали «как он позволил» такое вытворять жене. Артист ответил, что гордится супругой, что она актриса, и в фильме не она спала с мужчинами, а ее героиня, да и то понарошку. Сегодня вступить в обсуждение решила и телеведущая Ксения Собчак, которая явно не без сарказма высказала свою точку зрения: «Люди, вы чего? Она же актриса, что тут такого вообще? Вы понимаете, что Настоящему Режиссеру невозможно отказать? Просто включили камеру, режиссер попросил раздеться… И Кристина не стала говорить: «Нууу, я даже не знааааю, вот прям надо раздеться?!.. ну странно это все-нет, не пойду!..»

Казалось бы, скандальная знаменитость встала на защиту Асмус, но не все так просто – стоит только обратить внимание на то, как Ксения выделила слова «Настоящему Режиссеру», как все становится ясно. Дело в том, что сама Собчак не так давно развелась с мужем и ушла именно к «Настоящему Режиссеру» Константину Богомолову. Злые языки поговаривают, что она давно изменяла мужу Максиму Виторгану с Богомоловым, и якобы потому между ними в определенный момент случилась драка. В словах Ксении, следовательно, есть очевидный намек на неверность и жены Гарика. Фактически, Собчак жестко унизила Харламова из-за «измены» Асмус, правда сделала это достаточно тонко, что в случае чего оправдаться, что мол на самом деле она не это имела в виду.