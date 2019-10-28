«Я боюсь таких женщин»: Бородина даже в кино видит «любовницу» Курбана?

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Заигрывания Ольги Орловой и Омарова сделали из Ксении «ревнивицу».

Слухи вокруг Ксении Бородиной и Курбана Омарова буквально кишат стаями. Все связанно с тем, что Зиму уличили в «интрижке» с Ольгой Орловой. Да, да, именно с коллегой его жены по «Дому-2». Мало того, что Курбан и Ольга обменивались взаимными лайками, так Омаров еще и оставил комментарий сердечками под постом Орловой. Несомненно, это можно считать знаком внимания, причем ясно, что «сердечки» означают нечто большее.

Ясное дело, что данная публикация не осталась без внимания Бородиной. Увидев, что муж оказывает знаки внимания другой девушке, Ксения, кажется, запретила ему общаться с Орловой и сама прекратила с ней всякий контакт. Но со временем слухи начали утихать, многие даже подумали, что Курбан и Ксения утрясли эту ситуацию и зажили как прежде. Однако Бородина, похоже, доказывает, что даже если она «простила» мужа — это не означает, что она забыла его «косяк».

Ксения поделилась своим мнением с подписчиками, рассказав про фильм «Служебный роман». Главная героиня «картины» по иронии оказалась тоже Ольгой, как и Орлова. Странное совпадение не только в этом, но и в том, что Ксения пересматривала сериал 105 раз и только в последний момент поняла, какая Ольга «неадекватная тетка». Такое умозаключение пришло в голову Бородиной именно тогда, когда Курбана уличили в «интрижке» с Орловой.

Далее Ксения сказала: «Я боюсь таких женщин. Они идут по головам всех». Возможно, слова Бородиной были про Орлову, которая по слухам, не против закрутить роман с Курбаном. Если это так, то, похоже, что Ксения уже превратилась в «ревнивицу» и даже в кино видит «любовницу» мужа.

Однако не исключено, что Бородина не подразумевала Орлову, а просто высказала свое мнение на счет главной героини.