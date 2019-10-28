«Сережа вынес половину аптеки»: Лазарев намекнул на проблемы со здоровьем

Сегодня, 18:00

Плотный гастрольный график подкосил самочувствие певца?

Сергей Лазарев намекнул на серьезные проблемы со здоровьем, выложив в Instagram итог похода в аптеку. В stories певец показал два больших пакета с медикаментами и подписал: «Сережа вынес половину аптеки», таким образом заставляя поклонников начать переживать за здоровье артиста. Видимо, насыщенная жизнь: плотный гастрольный график, множественные перелёты, воспитание двух детей, ночные прогулки, похоже, сильно влияют на состояние Лазарева. Видимо, из-за насыщенного образа жизни у Сергея совершенно не остается время на себя, вот и получается, что лечиться артист начинает в последний момент, поэтому и так много препаратов. Несмотря на то, что лекарства Сергей нес в полупрозрачных пакетах, рассмотреть содержимое оказалось невозможно. Возможно, Лазарев намеренно повернул содержимое пакетов так, чтобы скрыть названия покупок.

Сергей Лазарев является отцом двух детей — сына и дочери, существование которой лишь недавно открыл общественности. Оба ребенка появились от суррогатной матери. Сергей не может позволить себе возможность поболеть, ведь нужно зарабатывать деньги и отрабатывать концертные гонорары, чтобы не переносить выступления и не портить певческую репутацию, ведь от нее зависит и востребованность, и общественное мнение.