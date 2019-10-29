Вера настояла или почему Меладзе бросил Гагарину после свадьбы с Брежневой?

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«От Константина я ушла не по доброй воле», - отметила Полина в своем интервью.

Несмотря на приятную внешность и прекрасные вокальные данные, Полина Гагарина не всегда была такой востребованной певицей, как сейчас. Исполнительница получила свою известность после того, как ее стал продюсировать Константин Меладзе.

Многие из окружения Константина открыто заявляют о его увлечениях молоденькими девушками, а также о том, что Гагарина приглянулась Меладзе и стала его музой. Также стоит отметить, что Полину часто видели в Киеве, поблизости от продюсера.

Хит «Спектакль окончен» - просто бомба! На эту песню претендовала «ВИА Гра». Но Костя решил отдать ее Гагариной. Что поделать - любовь! На него очень обиделась солистка трио Ева Бушмина, с которой у Кости были отношения до недавнего времени. Хотя не удивлюсь, если отношения эти продолжатся. Константин - любвеобильный человек, у него много симпатий. Правда он это тщательно скрывает», - отметил один из приближенных к продюсеру людей.

Стоит ли говорить, что вся эта «любвеобильность» Константина, как кость поперек горла, встала его самой известной, по мнению общественности, любовницы – Веры Брежневой. И вот, после свадьбы с Брежневой, Меладзе буквально бросил Гагарину на произвол судьбы. В своем недавнем интервью Полина рассказала о том, что ушла от Константина не по доброй воле, он буквально вышвырнул ее на улицу без объяснений и теперь они даже не здороваются. Также Полина отметила, что после случившегося находилась в глубокой депрессии и еще долго не могла прийти в себя.

Но почему продюсер Полины так скоропостижно прогнал столь идеальную подопечную на улицу? Дело в том, что после свадьбы Константина и Веры Брежневой прошло совсем немного времени и Полина была главной конкуренткой Веры, которую та, вероятно, и поспешила стереть из жизни возлюбленного. И, исходя из вышесказанного, можно предположить, что это именно Брежнева настояла на том, чтобы прогнать певицу. Также, не менее вероятно, что Вера могла поставить супругу ультиматум: «Выбирай, или она, или я».