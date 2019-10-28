Чужое счастье поперек горла встало или почему Рубцова питает «черную зависть» к Кожевниковой?

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К затяжному конфликту во время съемок «Универа» Валентину могли сподвигнуть «ядовитые» чувства в сторону коллеги.

Не так давно Валентина Рубцова рассказала о том, что ей крайне неприятно вспоминать участие в сериале, принесшем ей популярность. Съемки в «Универе» принесли ей немало положительных эмоций, но, в один момент, все омрачил затяжной конфликт с коллегой по съемочной площадке.

Мария Кожевникова никогда не отличалась покладистым характером и сама признавалась в том, что работать с ней бывает совсем непросто. Хотя, в самом начале карьерного пути Валентина и Мария были очень близки и называли себя подругами. Все пошло под откос в тот момент, когда у Рубцовой начались проблемы с супругом.

Стоит предположить, что причиной конфликта между актрисами могла стать простая женская зависть. Ведь, в то время, когда семья Валентины находилась на грани развода, у Марии все было прекрасно, а взаимная неприязнь появилась в тот же момент.

Дело в том, что Валентина даже решилась пойти на «Дом-2», чтобы хоть как-то разобраться в своей семье. В то время, как у Марии личная жизнь только процветала. Именно во время съемок знаменитого сериала она тайно обвенчалась с супругом.

Валентина пришла на шоу «Дом-2» с заявлением о том, что хочет немного пожить на территории. По ее словам, она не собиралась изменять мужу, а просто хотела «построить любовь». Илья предложил ей свою кандидатуру в качестве нового избранника, но Рубцова благоразумно отказалась.

Что же касается отношений Рубцовой с Кожевниковой, Валентина комментировать отказывается. Девушка сообщила, что причину она не помнит, да и это уже совсем не важно. Получается, Рубцова питает «черную зависть» к Кожевниковой? Как говорится, «чужое счастье поперек горла встало».

Накал страстей омрачался тем, что девушки делили одну гримерку на двоих. До публичного выяснения отношений так и не дошло, но актрисы игнорировали друг друга более года. Вскоре, их «расселили» по разным помещениям и встречались экс-подруги лишь во время съемки общих сцен.