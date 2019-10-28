Омаров разоряет... Курбан мстит Бородиной за запрет на флирт с Орловой

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Зима топит в реке дорогостоящую технику в знак протеста жене?

Брак Ксении Бородиной и Курбана Омарова один из самых обсуждаемых в мире шоу-бизнеса. Все связанно с тем, что ведущая «Дома-2» пользуется огромной популярностью, которая автоматически перешла и к Зиме. Из-за столь пристального внимания, фанаты замечают многие мелочи, которые на первый взгляд увидеть сложно. Так поклонникам удалось заметить, что Орлова не ровно дышит к Курбану.

После того, как Зиму уличили в интрижке с Ольгой, похоже, в семье наступил период скандалов. Бородина призналась, что поругалась с Орловой. Причиной этому могла стать как раз та интрижка Курбана с Ольгой. После этого скандала, за Орловой и Омаровым не замечали ничего подозрительного, но недавно ведущая «Дома-2» начала «лайкать» мужа Ксении. Кажется, что в отношениях Курбана и Ольги еще не поставлена окончательная точка.

Недавний снимок Зимы, которым он решил порадовать поклонников, имеет некий двойной смысл. Курбан продемонстрировал, как он на квадрацикле стоит посреди речки. Ясное дело, что после такой «мойки», техника будет иметь повреждения, которые потом придется устранять. Но, кажется, Курбана это не беспокоит, ведь, как известно, заработки Бородиной огромные. В сети поговаривали, что Омаров даже не занимается своим бизнесом, а пересел на шею к жене, и она его обеспечивает. Если это так, то Зима разоряет Бородину своими выходками. Ведь ради эффектного фото, Ксении теперь придется выложить кругленькую сумму за ремонт квадроцикла.

Интересно в этой ситуации то, зачем Курбан портит технику, которая стоит приличных денег. А ответом на этот вопрос может стать запрет на флирт с Орловой. После того, как Бородина «приказала» мужу прекратить общение с Ольгой, Омаров мог затаить обиду. Теперь, при подходящем случае, Курбан, кажется, мстит Ксении, причем делает это он незаметно. Конечно, потоп дорогостоящей техники мало скажется на бюджете семьи, но все же, если случай повториться еще не раз, то это хорошо ударит по финансовому благополучию.

Ольга Орлова, кажется, поняла, что Курбан начал «войну» против упреков Бородиной. Ведущая «Дома-2» поставила «лайк» под публикацией Омарова, на которой он спускает деньги из семейного бюджета на ветер.