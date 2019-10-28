Сбросила камень с плеч – Боня скрывает переезд дочери к отцу?

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Похоже, Виктория пытается избежать славы матери-кукушки.

В последнее время дочь Виктории Бони часто жалуется, что скучает по отцу и хочет к нему. С недавних пор Анджелины нет рядом с Викторией, а когда она вернется, Боня умалчивает. Неужели девушка скрывает переезд дочери к папе?

Очевидно, это так, ведь девочки нет уже который день, а раньше Алекс приезжал сам и лишь на выходные. Более того, Виктория призналась, что Новый год она будет отмечать без Анджелины, но с любовником. Вероятно, она сбросила камень с плеч, когда отдала дочь бывшему мужу, но говорить об этом боится. Некоторые и так не в восторге от методов воспитания Бони, а уж то, что она «отказалась» от ребенка, вряд ли спустят ей с рук. Исходя из этого можно сделать вывод, что Виктория просто вынуждена недоговаривать, чтобы не наткнуться на «хейтеров».

Возможно, Анджелине действительно будет лучше в Монако – там ей все родное, в конце концов, она там выросла. В Лондоне же ей все незнакомое и нужно долгое время осваиваться. Не исключено, что Виктория прислушается к дочери и тоже вернется в Монако, чтобы быть к ней ближе.