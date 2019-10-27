Приемный сын Рудковской сбежал к родной матери?

Сегодня, 04:06

После окончания школы Андрея и след простыл, а Яна предпочитает отмалчиваться.

В этом году приемному сыну Яны Рудковской исполнилось 18 лет. После совершеннолетия молодой человек куда-то запропастился. Продюсер игнорирует все вопросы, связанные с Андреем, будто его и вовсе нет. Неужели сын сбежал от Яны, но куда?

Складывается впечатление, что Андрей сбежал к родной матери, ведь до совершеннолетия он не мог с ней общаться. Очевидно, как только ему исполнилось 18, он осознал, что больше не зависит от Рудковской, и воссоединился с биологической матерью, с которой его разлучили еще при рождении. Почему же тогда молчит Яна? Вероятно, ей стыдно признавать, что сын променял ее на женщину, которая его даже не воспитывала. Кроме того, не исключено, что продюсеру попросту больно говорить о «потере» Андрея.

Ситуация, когда приемный ребенок хочет общаться со своей биологической матерью, не редкость, поэтому неудивительно, что эта участь настигла и Андрея. В то же время, молчание Рудковской тоже можно понять, ведь она воспитала молодого человека, как родного, а сейчас рискует потерять с ним связь. Стоит надеяться, что Яна, Андрей и его биологическая мать смогут прийти к компромиссу и жить в согласии.