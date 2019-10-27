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Елена упорно привлекала внимание артиста на его концерте, однако он сохранил хладнокровие.

Елена Малышева не смогла пропустить традиционный осенний концерт коллеги и близкого друга Александра Розенбаума, и прямо со съемок отправилась на выступление. Теледоктор была воодушевлена и счастлива, записала массу Stories в своем микроблоге, чего раньше не делала. Она восхищалась талантом и голосом народного артиста, называла его «гением» и делала кучу комплиментов, не скрывая симпатию к кумиру. Однако, несмотря на близкое знакомство, артист проигнорировал Елену, не захотел пообщаться с ней лично и даже в микроблоге не поблагодарил за тёплые слова. Неужели женатый Розенбаум избегает Малышеву из-за настойчивого флирта теледоктора? Видимо, он не хотел давать звезде повода или надежд, и попытался скрыть общение ради спокойствия семьи.

Александр и Елена — давние друзья. Помимо встреч под прицелами камер они часто виделись в повседневной жизни и даже записали совместную песню «Не болейте, доктор». Ведущая приглашала в артиста передачу и предала максимальной огласке благородный поступок Розенбаума после того, как артист оказал помощь случайной девушке прямо на борту самолёта. Неспроста звезда «Жить здорово!» внимательно следит за жизнью певца в соцсетях - похоже, она безответно питает к нему нежные чувства.

Малышева, по информации СМИ, давно не счастлива с мужем-«тираном» и может поддерживать с ним фиктивный брак ради репутации. Розенбаум напротив является прилежным супругом, растит 4-х внуков. Можно предположить, что он не готов рисковать своей семьей из-за возможного флирта Малышевой, к которой абсолютно равнодушен, а потому оборвал с ней общение и игнорирует попытки наладить контакт.