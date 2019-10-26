Сзади пионерка - спереди пенсионерка? Лолита сделала подтяжку лица на дому

Вчера, 23:30

55-летняя певица убрала «раздражитель из дома» и теперь молодится для новых мужчин.

Поле развода с молодым супругом популярная певица Лолита Милявская начала активно следить за своей внешностью. По всей вероятности, знаменитость ещё планирует встреть очередного возлюбленного, а потому в домашних условиях делает себе подтяжку лица.

В личном микроблоге соцсети Instagram Лолита Милявская показала, как следит за собой. И если ранее звезда особо не сидела на диетах и не прислушивалась к 44-летнему мужу фитнес-тренеру Дмитрию Иванову, то теперь стала делась все, чтобы выглядеть стройнее и избавиться от возрастных и мимических морщин. При этом Лолита не пошла к пластическим хирургами, а сделала подтяжку лица прямо на дому с помощью специальных масок с эффектом лифтинга. Сама певица верит, что «чудо-маски» смогут подтянуть второй подбородок и идеально разгладить кожу, что и советует своим поклонницам.

Видимо Лолита устала быть сзади пионеркой, а спереди пенсионеркой, потому активно начала бороться за свою красоту и молодость. Более того, своего бывшего мужа певица пренебрежительно называет «раздражителем», избавившись от которого она стала буквально расцветать. Не исключено, что у 55-летней знаменитости уже появился новый ухажер, ради которого Милявская всеми силами старается выглядеть привлекательно.