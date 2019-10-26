ТНТ, прощай! Comedy Club переедет за границу?

Сегодня, 19:05

Карибидис уже анонсировал первый тур по Европе.

Не секрет, что рейтинги развлекательного шоу Comedy Club падают. Основной причиной называют потерю интереса отечественного зрителя к специфике юмора, а точнее, «скатывание» этого самого юмора на более низкий уровень. Очевидно, что в таком случае остается два варианта: менять репертуар, что сделать непросто, или переориентироваться на другого зрителя. Вероятно, идея освоить зарубежный рынок понравилась руководству компании, и «Камеди» скоро переедет за границу.

Разумеется, сперва будет проба, так называемое, «прощупывание почвы». Этим, судя по всему, и займутся резиденты уже в ближайшие дни. Демис Карибидис анонсировал тур по городам Европы на своей странице в Instagram. К слову, последний тур по России был уже больше года назад и, видимо, не принес успеха.

После чего, по логике, должен последовать разрыв отношений продюсерской компании с телеканалом. Здесь возникают трудности, ведь не получится просто сказать: «ТНТ, прощай». Права нужно будет выкупать, но судя по тому, что шоу долгое время находилось в застое, сделать это будет не так сложно.

Без сомнений, выступать с ориентиром на русскоязычного зрителя за границей – это большой риск. Все будет зависеть от менталитета и вкусовых предпочтений западного населения, которые, в любом случае, будут отличаться от жителей СНГ.