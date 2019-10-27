Обречена на позор: Нюшу разнесли россияне за наглый плагиат… Бузовой?

Сегодня, 10:00

Декрет пагубно отразился на певице. Она словно выпала из времени.

Похоже, что молодая мамочка Нюша активно старается выбраться из сценического забытья. После внушительного перерыва, связанного с рождением ребенка, певица выпустила совместный с Артемом Качером клип на песню «Между нами». Но новая работа исполнительницы, по всей видимости, обречена на позор. Дело в том, что уже через несколько часов после премьеры пользователи оставили под видео массу недовольных комментариев. Россияне разнесли Нюшу за наглый плагиат… Бузовой и Джей Ло.

Невооруженным взглядом видно, что танцевальные движения, декорации, макияж и даже платье исполнительницы были сделаны в лучших традициях «голливудской» поп-дивы. А прическа «высокий хвост с кудрями» очень сильно напоминает стиль Ольги Бузовой.

То ли после декрета Нюша напрочь выпала из времени и не в курсе, что подобное «сходство» серьезно бьет по репутации артиста. То ли решила сэкономить на клипмейкерах, и пойти к успеху по уже «протоптанной дорожке» - пока не понятно. Но по соотношению лайков (12 тыс.) и просмотров (1, 17 млн.) «креативность» певицы зрители не оценили.