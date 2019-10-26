Миссия «подцепить одинокого папика» или как опозорилась Дакота?

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Певица заявилась на детский праздник в откровенном наряде.

23 октября дочери Влада Соколовского и Риты Дакоты исполнилось 2 года. Детский праздник с гостями и подарками устроили немного позже – 25 октября.

На мероприятие собралось множество гостей – дети и их родители. Но, пожалуй, все взгляды в этот день все же были прикованы не к имениннице Мие, а к ее матери. Дело в том, что Дакота выбрала для праздника очень неожиданный наряд – красное обтягивающее платье с глубоким декольте и максимальным разрезом по ноге.

Пользователи Сети осудили певице за ее неподобающий аутфит. На фоне других мам, которые выглядели скромно и в соответствии с тем, что рядом одни дети, Рита выглядела несуразно.

К слову, некоторые не стали осуждать наряд певицы. Ведь с ее стороны это больше смахивает на миссию «подцепить одинокого папика». Такая стратегия выглядит достаточно ловко, так как всех детей на праздник привозят родители. И есть вероятность, что какой-нибудь папа окажется без мамы. А этим положением можно удачно воспользоваться в личных интересах.

Дакоту понять можно. Прошло уже больше года с того момента, как она рассталась с Владом Соколовским, а новых стабильных отношений по-прежнему нет. Плотный гастрольный график и материнство просто не оставляют шансов найти свое женское счастье. Поэтому детский праздник – идеальный вариант, чтобы завести знакомство или роман.

Но несмотря на все оправдательные мотивы, платье Дакоты признали как позор. В довершении этого, певица решила не сковывать себя рамками приличия и легла на пол в остатки бумажного дождя, где стала размахивать руками и раздвигать ноги. Видимо, певица совсем отчаялась в надежде встретить свою любовь.