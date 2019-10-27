Новая игрушка Пугачевой или как неизвестный стилист «зашел» всем звездам?

Сегодня, 01:00

Игорь Гуляев неожиданно приобрел популярность предположительно по указу Аллы Борисовны.

Так и хочется сказать, что это еще один случай, когда молодой юноша «загорелся» желанием познакомиться с невероятно сильной, эмоционально заряженной женщиной, «которая поет».

В последнем посте в своем микроблоге, Игорь написал, что мог только мечтать о личной встрече с Пугачевой. Продолжив текст выражением благодарности за сотрудничество: «Спасибо, Алла за доверие! Для меня это бесценно!».

На свой главный концерт в Кремле, Примадонна вышла в платье от Гуляева. А это уже откровенно говорит о том, что она заинтересована в продвижении молодого и талантливого фэшн-дизайнера. Пару месяцев назад он появился буквально из ниоткуда и сразу же стал любимчиком среди всех звезд шоу-бизнеса. Все понимают, что без посторонней помощи такое мощное «признание» получить практически невозможно. А по его публикациям со звездами видно, что он прям в «доску» свой.

Вполне хорошая альтернатива получается, если предположить, что Игорь стал покорной слугой Пугачевой, а она его за это «приютила». Получается, неизвестный стилист «зашел» всем звездам только потому что он стал новой игрушкой Аллы?

Есть еще парочка примеров, как на своем жизненном пути Пугачева продвигала мужчин, в которых была заинтересована.

Например, Киркоров, он в свое время был очарован Примадонной через экран собственного телевизора, да так сильно, что ради знакомства пришлось покорять высоты российской сцены. Следующим ярким примером стал Зверев, кстати говоря, тоже личный стилист. И конечно же нельзя забывать про Галкина, который покорил сердце Аллы Борисовны своим напором.

Нет сомнения, что все эти личности состоялись за счет великой женщины.